Scuola: Pittoni (Lega), interesse pubblico rimodulare vincolo permanenza docenti

- "Un nostro emendamento al decreto Milleproroghe chiede la rimodulazione del vincolo di permanenza dei docenti assunti a tempo indeterminato. La norma attuale, infatti, non solo colpisce l'interesse individuale di chi aspira a ricongiungersi al proprio nucleo familiare, ma mette a rischio pure l'interesse pubblico di assicurare la massima copertura delle cattedre vacanti con personale di ruolo". Lo annuncia il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Vi sono aree del Paese - spiega Pittoni - dove lo stipendio non riesce più a coprire i costi della mobilità e decine di migliaia di cattedre finiscono affidate a personale supplente. Lo conferma il clamoroso flop della 'call veloce'. Da qui la nostra proposta emendativa, finora sempre respinta da Azzolina, la quale prevede che per tutelare i soggetti previsti dalla legge 104 e da altre disposizioni legislative, il vincolo di permanenza non si applichi alle suddette categorie e si consenta al personale docente di usufruire della possibilità di ricongiungersi al proprio nucleo familiare con le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Allo scadere del vincolo triennale - conclude Pittoni - la norma affiderà alla contrattazione collettiva le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento".(Com)