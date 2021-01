Covid: Lega, solidarietà a FederMep, Paese soffre mentre Conte chiama senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la maggioranza continua nell'indegno teatrino della caccia ai senatori e Conte passa le sue giornate al telefono per raccattare una truppa di parlamentari spaventati dal voto, il Paese reale soffre per l'emergenza e ci sono uomini e donne che rischiano di perdere tutto. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega a palazzo Madama, Massimiliano Romeo, che aggiunge: "Per questo oggi abbiamo voluto portare la solidarietà e il sostegno della Lega a FederMep, alle 50 mila imprese e agli oltre 300 mila professionisti nel settore dell'organizzazione eventi privati e matrimoni che sono stati massacrati dalla pandemia e registrato un drammatico calo del fatturato intorno all'80 per cento nel 2020. Occorre uscire alla svelta da questa situazione difficile e dare risposte certe agli italiani - conclude l'esponente leghista -, il Paese non ha bisogno di chi rincorre i Ciampolillo". Romeo era a capo di una delegazione di senatori della Lega, tra gli altri Gian Marco Centinaio e Tiziana Nisini, che ha portato solidarietà a FederMep.(Com)