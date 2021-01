Nigeria: sparatoria di Lekki, Amnesty accusa governo di aver insabbiato le indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha accusato il governo nigeriano di non aver assicurato alla giustizia le persone coinvolte nella sparatoria avvenuta nell’ottobre scorso al casello di Lekki, sobborgo di Lagos, e di aver successivamente tentato di insabbiare le indagini. “Coloro che sono sospettati di essere responsabili delle uccisioni dovrebbero essere assicurati alla giustizia secondo gli standard internazionali del giusto processo”, ha dichiarato in un comunicato il direttore di Amnesty International per la Nigeria, Osai Ojigho. Secondo Amnesy, le autorità di Abuja hanno continuato a molestare e ad intimidire gli organizzatori delle proteste contro gli abusi di polizia note con il nome di EndSars (dal nome di una contestata unità di polizia, poi sciolta) che hanno infiammato il Paese nei mesi di ottobre e novembre. “Amnesty International è preoccupata per la decisione delle autorità nigeriane di confermare il divieto di protesta e ricorda al governo i suoi obblighi – ai sensi della Costituzione nigeriana del 1999 (come modificata) e dei trattati internazionali sui diritti umani di cui il Paese è uno Stato membro – di consentire le riunioni pacifiche per esprimere le proprie opinioni senza timore di essere arrestati o intimiditi”, si legge nella dichiarazione in cui Amnesty ribadisce la richiesta alle autorità nigeriane di attuare una riforma completa della polizia come promesso durante e dopo le proteste. Secondo Amnesty nella sparatoria di Lekki sono morte almeno 12 persone che si erano riunite pacificamente per protestare contro gli abusi da parte delle forze di polizia. (Res)