Senato: Bernini (FI), grave escalation minacce, solidarietà a Schifani

- "La busta con proiettile recapitata al senatore Schifani rappresenta una inquietante escalation delle minacce che aveva già ricevuto in passato. Intimidazioni gravissime che non hanno mai scalfito - e non scalfiranno - la sua azione politica, ora più che mai preziosa nel ruolo di consigliere del Presidente Berlusconi". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Nella speranza che venga chiarita al più presto la matrice di queste minacce eversive, esprimo a nome mio personale e di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato la piena solidarietà a Renato", conclude la senatrice azzurra. (Com)