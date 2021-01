Kosovo-Serbia: ambasciatore Usa Kosnett, accordo per normalizzazione rapporti economici resta in vigore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altra parte dell'accordo prevede implicazioni relative al Medio Oriente. Kosovo e Serbia si sono impegnate a definire Hezbollah un'organizzazione terroristica. Mentre la Serbia sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme ed il Kosovo riconoscerà Israele prima di fare altrettanto con la sua rappresentanza diplomatica. Al termine di due giorni di incontri, i governi dei due Paesi hanno deciso di cooperare su una serie di fronti economici per attirare investimenti e creare posti di lavoro. Trump ha definito come “storico” l’accordo affiancando i due leader nello Studio Ovale. "Non vedo l'ora di andare in entrambi i paesi in un futuro non troppo lontano”, ha aggiunto. Nel maggio del 2018 gli Usa hanno trasferito la loro ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. (Alt)