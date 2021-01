Kosovo: premier uscente Hoti, chi ha problemi con la legge non può correre alle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale per i reclami e i ricorsi del Kosovo ha stabilito ieri che l'ex primo ministro Albin Kurti, leader del partito Vetevendosje, non potrà candidarsi alle elezioni parlamentari di febbraio perché condannato per un reato meno di tre anni fa. Kurti è stato escluso a causa della sentenza a suo carico per il lancio di lacrimogeni in Parlamento, avvenuto nel 2015. Azione a cui presero parte altri quattro esponenti di Vetevendosje: Albulena Haxhiu, Liburn Aliu, Bajram Mavriqi e Labinote Demi Murtezi, anch'essi esclusi dalla prossima tornata elettorale. Kurti e l'ex ministro della Giustizia Haxhiu sono stati condannati ad una pena poi sospesa da un tribunale di Pristina nel gennaio 2018. Inoltre la commissione elettorale per i reclami e i ricorsi del Kosovo non ha inoltre certificato i 12 candidati dell'Iniziativa socialdemocratica, Nisma, attuale partner della coalizione di governo, e quattro candidati dell'Alleanza per il futuro del Kosovo, Aak. Tutti coloro ai quali è stata respinta la candidatura possono presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte suprema. In tutto sono quindi 47 i candidati esclusi per il momento dalle liste elettorali. (segue) (Alt)