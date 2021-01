Istat: consumatori temono disoccupazione, imprese trainate da servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli indici del clima di fiducia mostrano a gennaio modeste variazioni, in diminuzione per l’indice di fiducia dei consumatori e in aumento per quello delle imprese, trainato dal settore dei servizi, dalle aspettative sull’occupazione nelle costruzioni e da quelle sulle vendite nel commercio al dettaglio. Per quanto attiene ai consumatori, sono in peggioramento i giudizi sulla situazione economica generale e le attese sulla disoccupazione; recuperano, invece, per il secondo mese consecutivo le aspettative, sia sulla situazione economica generale, sia su quella familiare". Lo ha scritto l'Istat nel commento ai dati relativi alla fiducia di consumatori e imprese.(Ren)