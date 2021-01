Rimini: mette in vendita escavatore rubato nel 1999, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Novafeltria, in provincia di Rimini, hanno denunciato un 60enne trovato in possesso di un mini escavatore oggetto di furto che era stato messo in vendita su internet ma è risultato rubato nel 1999. Immediatamente è stata eseguita una perquisizione nell’abitazione del sospettato con esito negativo, le perquisizioni sono state estese ad un terreno che aveva in uso il soggetto a Santarcangelo di Romagna, dove è stato trovato e sequestrato il mini escavatore per movimento terra Fiat-Hitachi, risultato rubato nel lontano 1999 ad una ditta edile operante nel bolognese, del valore di circa 5mila euro. Il 60enne dovrà rispondere di ricettazione, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. (Ren)