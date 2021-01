Russia: Cremlino su proteste pro Navalnyj, forze dell'ordine fanno il loro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’ordine russe arrestando i manifestanti che partecipano a proteste non autorizzate come quelle dello scorso 23 gennaio stanno facendo il loro lavoro. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con la stampa. "Abbiamo espresso la nostra preoccupazione prima che si verificassero questi eventi. E ora le forze dell'ordine stanno svolgendo le loro funzioni. Ci sono state molteplici violazioni delle leggi della Federazione Russa e le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro", ha detto Peskov. "La domanda non è ciò che sembra al Cremlino, ma la questione di ciò che le forze dell'ordine ritengono necessario fare", ha risposto il portavoce alla domanda se il Cremlino ritiene che queste azioni siano una risposta adeguata. (Rum)