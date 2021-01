Repubblica Ceca: governo approva trasferimento di 190 milioni di euro alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca ha approvato lo stanziamento di 5 miliardi di corone (circa 190 milioni di euro) al ministero della Difesa. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il trasferimento è una compensazione per i tagli operati nella legge di bilancio per il 2021. Il titolare del dicastero, Lubomir Metnar, ha detto di apprezzare la decisione dell'esecutivo e di fidarsi della promessa del primo ministro, Andrej Babis, di colmare quanto resta da assegnare al ministero il prima possibile. L'ammanco totale era infatti non di 5 ma di 10 miliardi di corone (quasi 380 milioni di euro). Al fine di scongiurare il rischio di finire in esercizio provvisorio, il governo si era arresto lo scorso dicembre alla richiesta del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) di un taglio alle risorse per la Difesa in cambio del suo voto a favore della legge di bilancio. Il Kscm fornisce supporto esterno al governo di minoranza formato da Ano e dal Partito socialdemocratico ceco (Cssd). All'epoca Babis aveva assicurato che il ministero della Difesa non avrebbe perso risorse e che nuovi fondi sarebbero stati reperiti "in forma e in tempi diversi". (Vap)