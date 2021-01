Colombia: coronavirus, quarantena in nove quartieri della capitale Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La autorità della capitale colombiana Bogotà hanno disposto la quarantena in nove quartieri della capitale, nel quadro dell’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Invece di procedere a una quarantena generale nei fine settimana, come fatto da due settimane a questa parte, l’isolamento sarà imposto solo ai quartieri con il più alto numero di contagi da sabato 30 gennaio a venerdì 12 febbraio. I distretti interessati sono Suba, Engativá, Fontibon, Kennedy e Usaquen. Resta invece in vigore per tutta la capitale il coprifuoco notturno dalle 22 alle 4 del mattino. Nella capitale il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva dedicate al Covid ha superato il 90 per cento. (segue) (Mec)