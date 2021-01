Colombia: coronavirus, quarantena in nove quartieri della capitale Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha esteso fino al 28 febbraio il regime di “isolamento selettivo” nel quadro dell’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. La misura mantiene in vigore le restrizioni agli eventi pubblici, discoteche e locali da ballo e il consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici e negli esercizi commerciali che non sono in fase pilota. Secondo quanto previsto i comuni con un'occupazione in terapia intensiva tra il 51 e il 69 per cento potranno richiedere misure speciali, previa autorizzazione dei ministeri dell'Interno e della Salute. (segue) (Mec)