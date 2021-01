Colombia: coronavirus, quarantena in nove quartieri della capitale Bogotà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano ha inoltre decretato una nuova chiusura totale delle frontiere terrestri dal 16 gennaio al 1 marzo. Il provvedimento dispone la chiusura delle frontiere terrestri e fluviali con Panama, Ecuador, Perú, Brasile e Venezuela. Fanno eccezione i casi di emergenza umanitaria, trasporto di carichi e merci, casi di forza maggiore e l’uscita dal paese di cittadini stranieri. In ultimo, il governo ha sospeso i voli da e verso il Brasile per 30 giorni come misura preventiva per scongiurare la diffusione della variante del nuovo coronavirus registrata in quel paese. La misura, in vigore a partire dal 29 gennaio, si applica al trasporto passeggeri ma non al trasporto merci. I viaggiatori in ingresso dal Brasile tra il 18 e il 27 gennaio dovranno effettuare una quarantena di 14 giorni dalla data di ingresso nel paese. (Mec)