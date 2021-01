Governo: Rossomondo (Pd), nostra posizione chiara, ora vediamo merito questioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Premesso che l'innesco di questa crisi continua a non essere comprensibile, siamo arrivati al momento del merito. Al Presidente Conte è agganciato un programma politico, ora scopriremo quali sono i reali obiettivi che verranno posti dai vari partiti: se il tema è il cambiamento degli equilibri e non il merito delle questioni, emergerà nelle prossime ore". Lo ha dichiarato ai microfoni di "Radio Immagina" la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando. "In questo senso - prosegue - è stato molto opportuno che il Pd abbia impostato con chiarezza la situazione ieri in direzione, rilanciando sull'allargamento di una maggioranza affidabile ed europeista. C'è poi una evidente questione di tempi rispetto a provvedimenti che il Parlamento stava affrontando e che questa crisi ha interrotto. Certamente l'iter del Recovery plan e del nuovo decreto ristori, ma anche, ad esempio, un tema fondamentale come quello della giustizia, con la riforma del processo penale e civile che era già all'esame delle Camere. Su questi provvedimenti non c'è tempo da perdere", conclude Rossomondo.(Com)