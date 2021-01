Moldova: la nomina di Gavrilita a premier divide i partiti in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la considerino la migliore candidata alla carica di primo ministro della Moldova, i deputati del Partito azione e solidarietà (Pas) non voteranno per la nomina di Natalia Gavrilita nella riunione plenaria del Parlamento della Moldova, allo scopo di portare il Paese alle elezioni anticipate. D'altra parte i deputati del Partito democratico (Pd), della piattaforma Per la Moldova e di quella Pro Moldova affermano che le elezioni anticipate non cambieranno la situazione e che ora il Paese ha bisogno di un governo professionale per gestire la pandemia e la crisi economica. "L'obiettivo principale della nostra fazione e del presidente del Paese è quello di innescare elezioni anticipate. Natalia Gavrilița è un buon specialista e saremmo onorati di avere un governo guidato da lei, ma sostenuto da una maggioranza parlamentare. Noi non possiamo votare per nessun governo, perché il problema non è nel governo, ma nel Parlamento ", ha spiegato il deputato del Pas, Virgiliu Paslariuc all'emittente televsiva "TV 8". (segue) (Moc)