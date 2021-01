Moldova: la nomina di Gavrilita a premier divide i partiti in Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altra parte, l'idea di elezioni anticipate non piace molto ai deputati democratici e a quelli di Pro Moldova, che al momento optano per un governo anti-crisi. "Ma qual è la prospettiva reale per avere un Parlamento migliore, un Parlamento più ricettivo alle riforme economiche come previsto e un Parlamento con cui la presidente Maia Sandu troverà un linguaggio comune? Le elezioni anticipate non saranno organizzate domani o la prossima settimana, si svolgeranno tra 4-5 mesi, ma cosa succede nel frattempo?", ha detto il presidente onorario del Partito democratico, Dumitru Diacov. "Le vere preoccupazioni dei cittadini oggi sono la povertà, la crisi economica, la pandemia, la campagna di vaccinazione. Dobbiamo avere un governo, deve essere composto da professionisti, con un programma di governo reale, serio e ambizioso", ha detto il deputato di Pro Moldova, Vlad Cebotari. (segue) (Moc)