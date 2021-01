Moldova: la nomina di Gavrilita a premier divide i partiti in Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della piattaforma Dignità e Verità affermano che la decisione del Pas di promuovere Gavrilita alla carica di primo ministro determinerà i socialisti a votare per lei e quindi a screditare l'intenzione di innescare le elezioni anticipate. "Sono un pò sorpreso da questa nomina. Ad essere sincero, stavo aspettando la nomina di una persona che non venisse da nessun partito politico. Sarà problematico per i colleghi del Pas non votare o non venire in aula quando il membro del loro partito viene in Parlamento per presentare il programma di governo. È un ulteriore argomento per i socialisti votare per questo candidato, diranno che ha lavorato come ministro delle Finanze, che ha esperienza", ha detto il deputato della piattaforma Dignità e Verità, Alexandru Slusari. (segue) (Moc)