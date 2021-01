Moldova: la nomina di Gavrilita a premier divide i partiti in Parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della piattaforma Per la Moldova hanno annunciato che la decisione di sostenere o respingere la candidatura proposta sarà presa dopo che il programma governativo e la squadra del nuovo esecutivo saranno resi pubblici. In un comunicato stampa, il Partito socialista (Psrm) ha annunciato che alla fine di questa settimana si svolgerà la riunione del Consiglio direttivo del partito, durante la quale verrà presa la decisione in merito al voto o al non voto del candidato nominato per la carica di primo ministro. La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha nominato ieri Natalia Gavrilita, ex ministro delle Finanze del precedente governo da lei stessa guidata, alla carica di primo ministro. Secondo la legge, dopo la nomina, il candidato alla carica di primo ministro, ha 15 giorni per creare la sua squadra di governo e il programma, dopodiché si presenterà nella plenaria del Parlamento per chiedere il voto di fiducia ai deputati. (Moc)