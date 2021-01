Cultura: Egitto, restituiti 5 mila manufatti dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 5 mila manufatti trasferiti illegalmente all’estero ed esposti presso il Museo della Bibbia a Washington sono giunti nella notte in Egitto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Turismo del Cairo. “Il ministero è riuscito a recuperare i manufatti dopo una serie di sforzi avviati nel 2016 con le autorità statunitensi”, ha dichiarato Shaaban Abdel-Gawad, supervisore della divisione manufatti del dicastero del Turismo. Il funzionario ha aggiunto: “Negli ultimi due anni, il ministero ha tenuto negoziati con il museo per recuperare questi manufatti che hanno lasciato illegalmente l’Egitto, conclusi con un accordo per rimandarli in patria”. Tra i manufatti giunti in Egitto vi sono manoscritti su papiro di omelie della chiesa copta in lingua araba ed egizia, maschere mortuarie, parti di sarcofagi e busti. I manufatti saranno esposti all’interno del Museo copto d’Egitto. “I manufatti sono stati trovati attraverso scavi illeciti”, ha dichiarato Hisham Ellithi, capo dell’unità centrale per la registrazione dei manufatti. (Cae)