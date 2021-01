Pakistan: omicidio giornalista Usa Pearl, Corte suprema conferma assoluzione imputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Pakistan ha ordinato il rilascio di Ahmed Omar Saeed Sheikh, imputato per l’uccisione nel 2002 del giornalista statunitense Daniel Pearl, confermandone l’assoluzione. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Jazeera” riportando le parole del procuratore generale provinciale Salman Talibuddin. La sentenza è stata pronunciata sulla base di una maggioranza di due giudici a uno. Sheikh, 47enne con cittadinanza britannica e pachistana, è il principale sospettato per il sequestro e l’uccisione di Pearl, giornalista del “Wall Street Journal”. “La decisione di oggi è una totale farsa e il rilascio di questi assassini mette in pericolo i giornalisti ovunque, oltre che il popolo del Pakistan”, ha commentato la famiglia del reporter in una dichiarazione diffusa attraverso il loro avvocato. Sheikh si trovava nel braccio della morte sin dal suo arresto ma, secondo il suo avvocato Mehmood Sheikh, “non avrebbe dovuto trascorrere un solo giorno in carcere”. La Corte suprema ha anche ordinato il rilascio di altri tre imputati che erano stati condannati all’ergastolo per il loro presunto coinvolgimento nel rapimento e nell’uccisione di Pearl.(Inn)