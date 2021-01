Portogallo: premier Costa, situazione nel Paese per il Covid "è terribile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica legata al Covid-19 in Portogallo "non è critica, è terribile". È quanto dichiarato dal primo ministro, Antonio Costa, in un'intervista televisiva a "Tvi", aggiungendo che saranno necessarie "alcune settimane" affinchè la situazione possa migliorare. In tal senso, il premier ha evidenziato che "non ha senso alimentare l'illusione che non stiamo affrontando il momento peggiore". Gli ospedali del Paese sono al collasso e nei giorni scorsi la ministra della Salute, Marta Temido,non ha escluso che il governo possa chiedere aiuto internazionale per trasferire i pazienti. Secondo il quotidiano "Jornal Economico", la Spagna per la sua vicinanza geografica sarebbe una delle destinazioni ideali.(Spm)