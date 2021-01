Somalia-Kenya: crisi, Mogadiscio minaccia uscita da Igad dopo rapporto favorevole a Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Somalia ha minacciato di ritirarsi dall’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) dopo che l’organismo regionale si è pronunciato a favore del Kenya nella disputa diplomatica fra i due Paesi. “L’Igad ha dimostrato in modo lampante l'incapacità di essere un arbitro equo e indipendente”, ha dichiarato in una nota il ministero degli Esteri di Mogadiscio. “Il governo federale della Somalia chiede un ritiro immediato del rapporto infondato e ingiusto e chiede (all’Igad) le scuse, senza le quali sta considerando di ritirarsi dall'Igad”, si legge nella dichiarazione. La presa di posizione giunge dopo che ieri il comitato dell’Igad incaricato di indagare sulle denunce della Somalia secondo cui il Kenya avrebbe violato la sovranità di Mogadiscio si è pronunciato a favore di Nairobi. Il comitato è stato istituito dai leader dell’Igad – che comprende Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Uganda – per indagare sulle denunce da parte della Somalia secondo cui il Kenya avrebbe violato la sua sovranità armando e sostenendo attivamente le milizie dell’Oltregiuba (regione che Nairobi considera come una sorta di suo “protettorato”), accuse che che hanno portato le autorità di Mogadiscio a interrompere le relazioni diplomatiche con Nairobi il mese scorso. (segue) (Res)