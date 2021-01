Somalia-Kenya: crisi, Mogadiscio minaccia uscita da Igad dopo rapporto favorevole a Nairobi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri keniota, da parte sua, ha dichiarato che “il rapporto conferma il fatto che le accuse della Somalia contro il Kenya sono totalmente infondate. È anche chiaro che la decisione del governo federale della Somalia di interrompere le relazioni diplomatiche con il Kenya è stata dannosa e ha avuto ripercussioni negative per la missione di mantenimento della pace dell'Unione africana Amisom e per il contrasto ad al Shabaab”, si legge in una nota. Il rapporto è stato pubblicato il 25 gennaio, giorno in cui sono iniziati i combattimenti nella città di Beled Hawo, nell’Oltregiuba, teatro nei giorni scorsi di aspri scontri tra l’Esercito nazionale somalo (Sna) e le milizie dell’Oltregiuba, scontri nei quali sono morte almeno 11 persone. Il Kenya è un importante contributore della Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom). Il Kenya, da parte sua, ha negato qualsiasi coinvolgimento negli scontri e ha accusato la Somalia di aver fomentato lo scontro diplomatico per sviare l’attenzione dalla propria crisi politica interna. In passato il governo della Somalia ha spesso accusato il Kenya, attraverso le Forze di difesa keniote (Kdf), di fornire sostegno alle forze di sicurezza dell’Oltregiuba, affermazione sempre respinta da Nairobi. Quest’ultima, da parte sua, lo scorso anno ha accusato le truppe somale di aver attraversato il confine e in precedenza aveva richiamato il suo ambasciatore da Mogadiscio nel febbraio 2019 a causa una disputa marittima di lunga durata nell'Oceano Indiano. (Res)