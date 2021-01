Energia: Regno Unito, nel 2020 produzione da rinnovabili supera quella da combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio, il Regno Unito avrebbe generato per la prima volta nel 2020 più energia proveniente da fonti rinnovabili che da fonti fossili. Turbine eoliche, pannelli solari, centrali idroelettriche e impianti a biomassa insieme avrebbero generato il 42 per cento dell'energia elettrica durante l'anno, mentre solo il 41 per cento dell'energia sarebbe stato generato attraverso l'uso di combustibili fossili come gas, carbone e petrolio. Il rimanente 17 per cento è invece stato prodotto utilizzando impianti ad energia nucleare. L'aumento rispetto al precedente anno, quando la quantità di energia rinnovabile prodotta era del 37 per cento, è dovuto all'introduzione di nuovi impianti eolici, i quali hanno contribuito da soli ad un aumento del 14 per cento dell'energia prodotta dal vento in un anno. Quasi il 25 per cento dell'energia prodotta nel Regno Unito nel 2020 proveniva da impianti eolici, secondo lo studio. (Rel)