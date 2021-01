Russia: Centro Gamaleja, immunità cellulare Sputnik V vicina al 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficienza nello sviluppo dell'immunità cellulare al Covid-19 dopo la vaccinazione con Sputnik V è vicina al 100 per cento. Lo ha affermato Daria Egorova, ricercatrice senior presso il laboratorio di ingegneria genetica dei microrganismi patogeni del Centro di ricerca Gamaleja del ministero della Salute della Russia, in una riunione del Consiglio Scientifico dell'Accademia Russa delle Scienze. "L'efficienza immunologica – che di fatto riguarda la risposta immunitaria cellulare e umorale – supera attualmente il 98 per cento secondo i risultati a nostra disposizione, mentre in termini di immunità cellulare tende al cento per cento", ha detto Egorova.(Rum)