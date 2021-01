Serbia-Russia: ambasciatore Lazanski, presto a Belgrado esperti per produzione Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di esperti dalla Russia arriverà a Belgrado alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima per verificare le capacità tecnologiche della Serbia e consentire al Paese di avviare una produzione nazionale del vaccino Sputnik V contro il Covid-19. Lo ha reso noto l'ambasciatore serbo in Russia, Miroslav Lazanski, ospite dell'emittente "Tv Pink". Lazanski ha precisato che gli esperti russi si recheranno all'Istituto Torlak, il centro nazionale per la virologia, i vaccini e i sieri del Paese balcanico. "Entro la fine della settimana o l'inizio della prossima, una delegazione russa dovrebbe venire a Torlak per vedere le capacità. È stato raggiunto un accordo per cui la Serbia potrebbe produrre vaccini Sputnik V, che potrebbero diventare un riferimento per l'intera area dell'Europa sudorientale. Questo sarebbe molto positivo per la nostra industria farmaceutica", ha detto Lazanski. (segue) (Seb)