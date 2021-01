Serbia-Russia: ambasciatore Lazanski, presto a Belgrado esperti per produzione Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 gennaio il ministro serbo per l'Innovazione, Nenad Popovic, ha dichiarato che sono in corso delle trattative per una possibile produzione nazionale del vaccino Sputnik V. Secondo una nota diramata dal suo ministero Popovic, insieme ad esperti del Torlak e del ministero della Salute serbo, ha tenuto un incontro con l'amministratore delegato dell'azienda Generium, Danilo Taljanski, che ha confermato la propria disponibilità a trasferire tecnologia e condurre un periodo di formazione per la produzione di vaccini russi in Serbia. La direttrice facente funzione dell'Istituto Torlak, Vera Stoiljkovic, ha sottolineato che l'istituto è pronto a intraprendere con urgenza le misure necessarie per stabilire la produzione del vaccino russo in Serbia. "Le tecnologie e l'ambiente in cui viene prodotto questo vaccino non ci sono sconosciuti, e sono convinta che l'Istituto Torlak, con il sostegno dei vertici dello Stato, insieme ad esperti russi potrebbe stabilire molto rapidamente la produzione di questo vaccino in Serbia", ha detto Stoiljkovic. Popovic ha reso noto che è stato firmato un protocollo con Generium che ha definito gli ulteriori passi verso la creazione di una produzione congiunta del vaccino Sputnik V in Serbia. (Seb)