Covid: Strada (Lce) e Usuelli (+Europa) fanno richiesta di accesso agli atti per ottenere i dati

- In relazione e in continuità con gli avvenimenti di questa settimana all’interno del Consiglio regionale della Lombardia, in data 25 gennaio i consiglieri Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) e Michele Usuelli (Più Europa-Radicali) hanno presentato congiuntamente all’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti e al direttore generale Welfare Marco Trivelli domanda scritta di accesso agli atti per ottenere i dati degli ultimi mesi relativi alla pandemia da Covid-19, trasmessi dalla Regione al governo centrale per il calcolo dell’indice Rt. In particolare, attraverso la loro domanda di accesso agli atti, Strada e Usuelli chiedono “di avere copia di tutti i dati che sono stati trasmessi da Regione Lombardia al Ministero della Salute per il calcolo dell’RT, da novembre 2020 a gennaio 2021”, così come “di avere copia delle comunicazioni che sono state inoltrate da Regione Lombardia al Ministero della Salute relative alla richiesta di ricalcolo dell’RT, a seguito della classificazione in zona rossa di Regione Lombardia lo scorso 17 gennaio”. “Il Presidente Fontana continua ad urlare che siamo vittime di accanimento da parte del Ministero. È invece fondamentale fare chiarezza per il bene delle istituzioni e dei cittadini, che continuano a pagare sulla loro pelle. Che rendano trasparenti -come chiediamo da mesi- i dati e le comunicazioni, segno di responsabilità e chiarezza”, ha dichiarato Elisabetta Strada, consigliera e capogruppo dei Lombardi Civici Europeisti. “È da mesi che chiediamo di ricevere i dati completi e grezzi sulla pandemia in Lombardia, di certo non ci stancheremo adesso. In una democrazia è inaccettabile che una giunta lavori in maniera così oscura, e oltretutto che continui a non rispondere ai propri cittadini. L’istituzione della zona rossa ha portato danni enormi alla nostra regione: Moratti, Trivelli e Fontana non possono continuare a fingersi ciechi, sordi e muti di fronte alle nostre richieste. Se hanno fatto tutto giusto, non c’è motivo di nascondere i numeri. È il momento di fare chiarezza una volta per tutte”, ha dichiarato Michele Usuelli, consigliere e capogruppo di Più Europa-Radicali. (Com)