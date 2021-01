Algeria: allo studio una nuova legge per il settore elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria si doterà di un nuovo disegno di legge per regolare il settore dell’elettricità entro la fine del 2021. Lo ha detto il ministro algerino dell'Energia, Abdelmadjid Attar, in una dichiarazione rilasciata quest’oggi all’emittente radiofonica nazionale algerina, a margine della sesta riunione a porte chiuse del comitato di esperti incaricato di redigere la nuova legge sugli idrocarburi. "Sono in corso i lavori per preparare una nuova legge sull'elettricità, che sarà completata entro la fine del 2021. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro che seguirà la stessa metodologia per il lavoro della commissione incaricata di redigere i testi di attuazione della nuova legge sugli idrocarburi", ha detto Attar, sottolineando che la nuova legge sull'elettricità "è di grande importanza per il successo della transizione energetica, l'accelerazione dell'introduzione delle energie rinnovabili, l'incoraggiamento degli investimenti e la diversificazione dello sfruttamento delle risorse". Il ministro ha ritenuto che questa legge debba introdurre una maggiore concorrenza, come è stato fatto nel settore dei carburanti. “Lo Stato continuerà a svolgere il suo ruolo di regolatore e di controllo", ha spiegato Attar, aggiungendo che “questa legge consentirà la razionalizzazione e l'economia dei consumi elettrici”. (Ala)