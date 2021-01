Governo: Zingaretti, no a esecutivo a qualunque costo, sia di legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia, lo sappiamo, è malata. Ma l'Italia può guarire. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi. Un governo attento alla salute e al futuro degli italiani", spiega. "Questa crisi non l’abbiamo voluta noi. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Ripeto. L’Italia può e deve guarire. E i fondi del Recovery Fund sono la più grande opportunità che ci permette di sperare e di camminare verso la guarigione", aggiunge il leader dem. (Rin)