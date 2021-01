Governo: Mandelli (FI), da Zingaretti troppi "proviamo" su Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Zingaretti, ieri, abbiamo ascoltato troppi 'proviamo' su Conte per riuscire ad essere convincente sul fatto che questa sia davvero la soluzione. Quanto alla possibilità di una nuova maggioranza per l'Italia, chi dice 'tu entri, tu no' per dividere il centrodestra non fa che avvelenare i pozzi: l'unica possibilità è che tutte le forze politiche scelgano insieme le migliori risorse per portare il Paese fuori dalla crisi". Così a "Mattino Cinque" il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli che poi sulla posizione del senatore Vitali ha commentato: "Qualsiasi scatto d'orgoglio che porti chi voleva andar via dal centrodestra a ripensarci non può che essere ben accetto. D'altra parte per noi è inimmaginabile sostenere un Conte ter". Quanto alle iniziative da intraprendere contro la crisi, per il deputato azzurro: "L'indagine sui camorristi percettori del reddito conferma che quella misura non funziona. Servono più sostegno ai lavoratori autonomi con un anno bianco fiscale e una vera sburocratizzazione perché il Paese soffoca tra carte, cartacce e carte bollate". (Rin)