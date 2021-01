Energia: ministro algerino Attar, petrolio a 60 dollari al barile nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 60 dollari al barile nel secondo semestre del 2021. Lo ha detto il ministro algerino dell'Energia, Abdelmadjid Attar, in una dichiarazione rilasciata quest’oggi all’emittente radiofonica nazionale algerina, a margine della sesta riunione a porte chiuse del comitato di esperti incaricato di redigere la nuova legge sugli idrocarburi. "Il mercato del petrolio è stabile. Penso che il prezzo al barile rimarrà nella fascia di 55 dollari e potrebbe salire a 60 nella seconda metà dell'anno, se saremo in grado di controllare la pandemia (Covid 19) con la vaccinazione”, ha detto Attar. “Il mercato è stabile grazie allo straordinario sforzo dell’Opec+ nel corso del 2020 teso a mantenere il livello di produzione per ridurre le riserve nel mondo", ha aggiunto il ministro. “Dopo la fine della quarantena, il consumo di petrolio riprenderà un nuovo inizio, così come l'economia. Il 2020 in Algeria è stato caratterizzato da un calo dei consumi stimato al 7 per cento. La quarantena a causa della pandemia ha causato una diminuzione del consumo di energia in generale, poiché abbiamo utilizzato meno elettricità e gas", ha concluso. (Ala)