Russia: Cremlino, social network non dovrebbero promuovere proteste non autorizzate

- I social network non dovrebbero diventare una piattaforma per promuovere manifestazioni non autorizzate. È quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le proteste dello scorso 23 gennaio. "L’autorità delle comunicazioni Roskomnadzor sta lavorando attivamente. Ha invitato diversi social network a non fungere da piattaforma per queste chiamate alla protesta", ha detto Peskov durante il briefing odierno con la stampa. "In generale, noi come Stato, non vorremmo che i social network diventassero un altoparlante per fare annunci su queste manifestazioni illegali e sfruttare le loro piattaforme per promuovere le manifestazioni", ha proseguito il portavoce del Cremlino. Roskomnadzor ha annunciato multe nei confronti di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki e YouTube per il mancato rispetto dei requisiti volti a sopprimere la diffusione di appelli ai minorenni invitati a partecipare a raduni non autorizzati. (Rum)