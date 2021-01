Fisco: superbonus 110 per cento, Groupama Assicurazioni entra nel mercato dei bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Groupama Assicurazioni - prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia - da sempre al fianco delle famiglie e delle imprese italiane nella promozione di pratiche sostenibili, entra nel settore della cessione del credito di imposta prevista dal decreto Rilancio, dando il suo contributo alla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano, per favorire una ripresa sostenibile del paese. Stando al relativo comunicato, grazie al superbonus da quest'anno cittadini e aziende potranno infatti ottenere una detrazione fiscale del 110 per cento per gli interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento antisismico delle proprie abitazioni ed immobili. Il decreto, prosegue la nota, offre l'opportunità di cessione del credito ai clienti finali, che potranno quindi scegliere di ottenere uno sconto in fattura dall'impresa di ristrutturazione, oppure cedere il credito di imposta ad altri soggetti, come le compagnie assicurative. Nell'ottica di garantire a tutti i suoi clienti la possibilità di rendere più sicure ed efficienti le proprie abitazioni, prosegue la nota, Groupama Assicurazioni erogherà 103 euro di liquidità ogni 110 di credito d'imposta ceduto da privati e condomìni e 102 di liquidità ogni 110 di credito d'imposta ceduto dalle imprese edili. Inoltre, ogni cento euro di credito generato da lavori relativi a ulteriori agevolazioni fiscali previsti dalla normativa e ceduto alla compagnia da imprese e privati, verranno corrisposti 91 euro di liquidità per le agevolazioni fiscali detraibili in cinque anni, oppure 80 euro di liquidità per le agevolazioni fiscali detraibili in 10 anni.