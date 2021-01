Fisco: superbonus 110 per cento, Groupama Assicurazioni entra nel mercato dei bonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo cardine di tutte le nostre iniziative è quello di creare un circolo virtuoso tra agenti, clienti, imprese in un contesto di crescita sostenibile: in questo contesto abbiamo avvertito l'esigenza di pensare ad una proposta che favorisse concretamente alla ripresa economica del nostro paese offrendo la possibilità ad aziende e privati di ristrutturare e riqualificare, dal punto di vista energetico e sismico, i propri immobili, rendendoli più sicuri, efficienti e meno inquinanti, coerentemente con quella che è la nostra mission: costruire valore guidati dall'innovazione e dalla sostenibilità", ha commentato Laura Roscioni, direttore amministrativo e finanziario di Groupama Assicurazioni. Per fornire ai propri clienti un sostegno completo e una protezione a 360 gradi, prosegue la nota, Groupama Assicurazioni metterà a disposizione: una piattaforma digitale (per il caricamento della documentazione, da parte del cliente, necessaria alla corretta gestione del processo di cessione del credito); un sostegno tecnico e operativo (per aiutare il cliente durante il processo di predisposizione e caricamento della documentazione); la possibilità di ingaggiare i tecnici specialistici segnalati da un partner selezionato dalla compagnia (per la predisposizione dei documenti tecnici e fiscali atti a certificare i lavori e il credito fiscale); un'offerta assicurativa dedicata e modulabile per proteggere imprese, privati e condomini dai rischi connessi ai lavori di riqualificazione e ristrutturazione. A questo proposito, tra le principali soluzioni assicurative offerte dalla compagnia si annoverano: la polizza abitazione “casa senza Confini o i “prodotti infortuni” per i privati; la polizza globale “protezione fabbricati” per i condomìni; il prodotto “Contractor's all risks Car opere privati” e i “prodotti salute” per le imprese edili; e la polizza “visto di conformità” per i professionisti. (Com)