India: Bharat Biotech, vaccino Covaxin funziona anche contro variante inglese

- Bharat Biotech, la casa farmaceutica indiana che produce il vaccino contro il coronavirus Covaxin, ha dichiarato che il prodotto funziona anche contro la cosiddetta variante inglese. L’azienda di Hyderabad (Telangana) lo ha comunicato al termine di uno studio effettuato con l’Istituto nazionale di virologia (Niv) e il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) sotto la guida di Balram Bhargava e Raches Ella. Lo studio, tuttavia, non è ancora stato oggetto di una revisione paritaria, ovvero di una valutazione da parte della comunità scientifica. Intitolata “Neutralisation of UK-variant VUI-202012/01 with Covaxin vaccinated human serum”, la ricerca è stata messa a disposizione nell’archivio online bioRxiv. In India sono stati individuati oltre cento casi della variante inglese. (segue) (Inn)