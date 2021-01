Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, ripresa colloqui positiva ma non ancora "grande passo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia è un passo importante ma non rappresenta ancora "il grande passo" nei rapporti bilaterali. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias in un'intervista al portale d'informazione "Euronews" dopo la sua visita dei giorni scorsi a Bruxelles. Dendias ha osservato che nel 2016 era stata la Turchia a interrompere i colloqui esplorativi: quello di lunedì 25 gennaio, secondo il ministro greco, è stato un incontro di "riconnessione" e "vedremo a cosa porterà". Il ministro degli Esteri di Atene ha sottolineato come uno sviluppo positivo che la Turchia abbia riconosciuto che la diplomazia delle navi da guerra non porta a niente. Secondo Dendias, questo nuovo approccio è nell'interesse di tutti: Grecia, Cipro, Turchia e Unione europea. (segue) (Gra)