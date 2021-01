Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, ripresa colloqui positiva ma non ancora "grande passo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà ad Atene il prossimo round dei colloqui esplorativi fra Grecia e Turchia, dopo la conclusione della sessione del 25 gennaio, tenutasi nella città turca di Istanbul. I colloqui di lunedì hanno segnato una ripresa delle trattative tra le parti dopo uno stallo durato quasi cinque anni. Secondo quanto chiarito dalla parte greca, i colloqui esplorativi dovevano essere incentrati soltanto sulla principale questione bilaterale aperta, ovvero quella relativa alla demarcazione delle acque territoriali tra Grecia e Turchia nel Mar Egeo. Il quotidiano greco "Kathimerini" ha riferito di scarse aspettative per questi colloqui da parte di Atene viste le agende diverse tra le due parti, con Ankara che insisterebbe per affrontare anche questioni che la diplomazia ellenica ritiene non negoziabili. (segue) (Gra)