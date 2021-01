Libia, Agostini (Irini): "La guardia costiera addestrata da Sophia rispetta i diritti umani secondo organizzazioni internazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera dipendente dal ministero della Difesa libico, diversamente dalle varie milizie che controllano le coste libiche non addestrate dall’operazione Sophia, si comporta nel rispetto dei diritti umani, secondo quanto riferito dalle organizzazioni internazionali. Lo ha detto l’ammiraglio Fabio Agostini, comandante dell'Operazione Eunavfor-Med Irini, rispondendo alle domande dei parlamentari a un’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Oltre alla guardia costiera libica ufficiale, ha detto Agostini, esistono milizie “con capacità minime di controllo delle acque territoriali che spesso si spacciano per guardia costiera”, e questo è un fattore comune a tutta la costa libica. In occasione di una visita a Tripoli Agostini ha incontrato i rappresentanti dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e dell’Organizzazione internazionale della migrazione, e ha domandato loro che differenze registrassero nel comportamento della Guardia costiera prima e dopo l’addestramento. "Le organizzazioni internazionali mi hanno fatto notare che guardia Costiera addestrata da Sophia si comporta nel rispetto dei diritti umani, nel rispetto delle questioni di genere e con la massima attenzione per i minori”. Agostini ha anche sottolineato che i compiti della Guardia costiera che opera sotto l’egida del ministero della Difesa consistono nel “salvare le persone in mare, riportarle a terra e consegnarle al sistema di gestione dei migranti a terra”, diretto da vari dicasteri. Il suo compito dunque “termina nel momento in cui queste persone vengono sbarcate”, ha aggiunto.L’operazione Irini non è un blocco navale, ha aggiunto l’ammiraglio, non ferma tutte le navi in maniera indiscriminata, ma lo fa quando si verificano determinate condizioni dettate dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu e dal diritto internazionale. “Ciò significa che se uno Stato di bandiera non ci dà il permesso di andare a bordo di una nave, noi non lo possiamo fare”, ha detto l’ammiraglio. Se una nave viene scortata da navi militari che proclamano l’immunità sovrana, “come successo in un caso nel 2020, non possiamo intervenire con i nostri mezzi”, ha aggiunto. Riguardo al caso dell’abbordaggio di Irini a un mercantile turco, lo scorso novembre 2020, Agostini ha ricordato che “le regole di ingaggio prevedono che in ottemperanza a una pratica di diritto internazionale consuetudinario, se il consenso dello Stato di bandiera non arriva entro le quattro ore” dal momento in cui le autorità diplomatiche sono state informate, “siamo autorizzati ad abbordare la nave”. In quel caso, ha proseguito Agostini, le autorità turche, pur avendo contezza della situazione, non hanno risposto “volutamente” e la missione ha proseguito la sua azione. Nel momento in cui il Paese di bandiera ha dichiarato di non acconsentire “ci siamo fermati e siamo scesi dalla nave”, ha detto.Le violazioni probabili e certe dell’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite in Libia sono imputabili “in numero pressoché equilibrato” al Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli e all’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, ha aggiunto Agostini. “Abbiamo avuto contezza di diverse violazioni dell’embargo sulle armi da tutte e due le parti”, ha aggiunto Agostini, “anche sui traffici aerei”. Avere “più mezzi a disposizione” faciliterebbe notevolmente il lavoro della missione, ha aggiunto l’ammiraglio, sottolineando che la missione necessita di maggiore capacità di controllo aereo e terrestre. In particolare la missione ha bisogno di navi: visto che "l'area di pattugliamento è grande come tutto il Regno Unito", è particolarmente difficile pattugliarla con due navi, una delle quali deve rientrare periodicamente in porto per questioni logistiche. Irini ha finora inoltrato all’Onu 18 rapporti, ha aggiunto Agostini: una volta inviati i rapporti spetta al Consiglio di sicurezza, e al comitato sanzionatorio al suo interno, prendere decisioni sulle possibili violazioni, non alla missione, ha precisato l’ammiraglio. (Res)