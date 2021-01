Covid: Zanetti (FI), cosa aspetta Arcuri a ritirare da scuole mascherine puzzolenti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ scandaloso che mascherine puzzolenti, e che non garantiscono adeguato potere filtrante, siano ancora distribuite ai nostri figli nelle scuole italiane". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin, facendo riferimento all’ultimo episodio segnalato dalla stampa locale nel comune di Paese in provincia di Treviso. "Il fenomeno è stato più volte denunciato da trasmissioni televisive di inchiesta, come Striscia la Notizia e Report, e fatto oggetto anche di una mia interpellanza parlamentare, rimasta però priva di riscontro. Le famiglie sono costrette a procurare autonomamente le mascherine ai loro figli, per evitare che il soggiorno a scuola si trasformi in un autentico calvario. Cosa aspetta il commissario Arcuri - chiede Zanetti - a ritirare dalla distribuzione questo materiale scadente?”.(Com)