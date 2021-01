Energia: Russia, produzione Gnl potrebbe aumentare di quasi quattro volte entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di Gnl in Russia potrebbe aumentare entro il 2035 di quasi quattro volte arrivando a quota 113 milioni di tonnellate. E' quanto si legge nel progetto generale del governo russo per lo sviluppo dell'industria del gas preparato dal ministero dell'Energia della Federazione Russa. Il ministero dell'Energia ha proposto anche una serie di misure di sostegno statale che includono lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e portuali nelle regioni in cui si attuano progetti di Gnl, l'emissione di garanzie governative per prestiti, la conclusione di contratti a lungo termine per la fornitura di Gnl a mercati esteri geograficamente lontani dove non è possibile inviare forniture mediante gasdotti. (Rum)