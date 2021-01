Governo: Unterberger (Autonomie), confermiamo Conte ter, serve esecutivo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo confermato al presidente Mattarella il sostegno a qualsiasi formazione e governo che sia fortemente europeista e che tuteli le minoranze linguistiche e le autonomie, ma abbiamo espresso una preferenza per un Conte ter". Lo ha detto al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente del gruppo delle Autonomie del Senato, Julia Unterberger. "Il Paese adesso non ha bisogno di una crisi come questa" e occorre "fare presto per garantire stabilità con una formazione politica, non un governo tecnico", ha aggiunto. "C'era una maggioranza che ha funzionato", ha concluso Unterberger. (Rin)