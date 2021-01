Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 28 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni IV, I e V. Odg: 1) Mozione "un segno fisico e una fucina di studio su Torino sociale"; 2) audizione di don Luigi Ciotti in merito alla proposta di mozione "un segno fisico e una fucina di studio su Torino sociale"Ore 13.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni II, III e VI. Odg: aggiornamento sulla variante del Piano Regolatore Generale (Rpi)