Recovery: Amendola, sforamento 209 miliardi legato a fondi coesione e "buffer zone" del Mef

- Il presunto sforamento dei fondi di 209 miliardi di euro del Recovery fund è legato a fondi coesione e “buffer zone” fissata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Omnibus” su La7. “Come ha chiarito ieri il Mef si tratta di un aumento di risorse legate ai fondi coesione che non fanno parte del Next generation Eu”, ha spiegato Amendola, secondo cui “c’è una ‘buffer zone’, una zona di negoziato che vale a seconda di quelli che saranno i progetti selezionati. Alcuni non saranno selezionati dal Parlamento, altri potranno decadere nel negoziato con la Commissione Ue”, ha aggiunto il ministro. (Res)