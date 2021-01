Russia: nuovi arresti tra gli attivisti vicini a Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia, al termine di una giornata di indagini e perquisizioni, sono stati arrestati alcuni attivisti che sostengono l'oppositore, Aleksej Navalnyj, attualmente in stato di detenzione cautelare. In particolare è stata arrestata l'avvocato della Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk), Ljubov Sobol. Tra gli arresti, figurano personaggi noti, come il fratello di Aleksej Navalnyj, Oleg e l'attivista delle Pussy Riot, Marija Alekina. Gli arresti sono stati effettuati per la presunta violazione delle normative sanitarie: le persone in questione, infatti, oltre ad aver pubblicizzato e promosso le manifestazioni del 23 gennaio, non avrebbero tenuto conto del fatto che ai raduni avrebbero partecipato anche persone positive al test per il Covid-19. (Rum)