Sardegna: all'ospedale Businco di Cagliari liste d'attesa azzerate per Tac pazienti oncologici

- Liste d'attesa azzerate all'azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione (Arnas) 'G. Brotzu' per le Tac programmate nei controlli periodici dei pazienti assistiti nei reparti di Oncoematologia e Oncologia medica dell'ospedale Businco. Un traguardo reso possibile dal piano d'abbattimento avviato il 16 dicembre, che ha portato, in circa 40 giorni, all'esecuzione di 215 Tac 'total body', per un equivalente complessivo di oltre mille segmenti Tac effettuati per attività di controllo. "Un risultato di grande importanza - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - raggiunto nonostante l'emergenza Covid sia ancora in corso e grazie all'abnegazione degli operatori sanitari e a un forte impegno organizzativo che non si è fermato nemmeno sotto le festività. La pandemia non ci fa dimenticare chi soffre a causa di altre patologie e la nostra attenzione per le persone più fragili è totale. Per i pazienti oncologici le visite di controllo periodiche rappresentano uno strumento irrinunciabile per la stadiazione della malattia e la valutazione dei percorsi terapeutici e della loro efficacia, che per il nostro sistema sanitario si traduce in un aumento delle possibilità di salvare vite umane". (segue) (Rsc)