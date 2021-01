Sardegna: all'ospedale Businco di Cagliari liste d'attesa azzerate per Tac pazienti oncologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano messo in campo ha consentito di incidere radicalmente su una lista che da circa tre anni pesava sui tempi d'attesa dei follow-up, attraverso la riorganizzazione e rimodulazione delle risorse, prestazioni svolte anche nei giorni prefestivi e il supporto della Tac dell'ospedale A. Cao (Microcitemico), resa accessibile ai pazienti oncologici attraverso percorsi dedicati, in totale sicurezza. "L'abbattimento delle liste d'attesa – dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – è una nostra priorità da prima che la pandemia arrivasse nell'Isola. Il risultato ottenuto al Brotzu, sui tempi per l'esecuzione delle Tac nei controlli periodici dei pazienti oncologici, testimonia la forte attenzione su questo tema". In totale sono circa 100mila le prestazioni di radiologia diagnostica che ogni anno vengono eseguite nelle strutture sanitarie dell'Arnas. "A febbraio – fa sapere l'assessore – l'azienda ad alta specializzazione avvierà un nuovo programma che punterà all'azzeramento delle liste per gli esami del comparto diagnostico della senologia, con l'esecuzione di 900 prestazioni, tra mammografie ed ecografie mammarie nell'arco di quattro/sei settimane. Esami indispensabile per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori". (Rsc)