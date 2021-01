Iraq: dieci esponenti dello Stato islamico uccisi in raid aereo della coalizione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico (Is) ha ucciso dieci affiliati all'organizzazione terroristica in un raid aereo a Kirkuk. Lo riferisce la cellula dei media per la sicurezza di Baghdad. In un comunicato, la cellula annuncia i risultati dell’operazione, “giunta sulla base di accurate informazioni del Servizio di intelligence nazionale, fornite dal Comando delle operazioni congiunte, che ha dato ordine ai velivoli della coalizione internazionale di condurre un attacco aereo nel distretto di Al Tamur nel governatorato di Kirkuk”. “L’attacco ha causato la morte di dieci esponenti dell’Is”, conclude la nota.(Res)