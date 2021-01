Hong Kong: influenza aviaria, sospeso import pollame da aree colpite in Italia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per la sicurezza alimentare di Hong Kong ha deciso di sospendere l'importazione di carne e prodotti di pollame dalle aree colpite dall'influenza aviaria in Germania e in Italia. Il Centro per la sicurezza alimentare (Cfs) del dipartimento di Igiene alimentare e ambientale del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha spiegato che la decisione fa seguito alle notifiche dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (Oie) su focolai di influenza aviaria H5N8 altamente patogena nel distretto di Prignitz, Stato di Brandeburgo, in Germania, e in provincia di Ravenna, in Emilia-Romagna. Il Cfs ha ordinato al settore del commercio di sospendere l'importazione di carne e prodotti di pollame, comprese le uova di pollame, da queste aree con effetto immediato per proteggere la salute pubblica a Hong Kong. "Il Cfs ha contattato le autorità tedesche e italiane in merito alla questione e monitorerà attentamente le informazioni rilasciate dall'Oie sui focolai di influenza aviaria. Saranno intraprese azioni appropriate in risposta allo sviluppo della situazione", ha spiegato un portavoce Cfs.(Cip)