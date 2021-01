Il ministro delle Finanze della Germania voleva salvare Wirecard con aiuti anti-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, avrebbe voluto salvare dal fallimento l'azienda per la fornitura di servizi finanziari Wirecard inserendola tra le imprese destinatarie degli aiuti di Stato contro la crisi del coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Bild”, che sostiene di aver visionato un documento riservato del dicastero di Scholz. Il testo è successivo al 2 giugno 2020, data in cui l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) aveva denunciato Wirecard per manipolazione del mercato. Nel documento, il ministero delle Finanze presentava a Scholz tre possibili scenari per impedire il fallimento dell'azienda.Tra le possibili soluzioni figurava un aiuto da 600 miliardi di euro da parte del Fondo per la stabilizzazione economica (Wsf), istituito dal governo federale per salvare le aziende che rischiano di fallire a causa della crisi del coronavirus. Tuttavia, il crack di Wirecard, avvenuto il 25 giugno, è stato causato dalla scoperta dell'ammanco di 1,9 miliardi di euro nel bilancio. L'azienda aveva, invece, sostenuto che possedere tali fondi, risultati inesistenti.Dal 29 ottobre scorso, il fallimento di Wirecard è oggetto di una commissione parlamentare d'inchiesta, istituita dal Bundestag il primo ottobre. L'opposizione ha votato a netta maggioranza a favore dell'organo inquirente, mentre la maggioranza si è astenuta. La commissione parlamentare d'inchiesta dovrà fare luce presunte omissioni del governo federale e del Bafin nella caso Wirecard. In particolare, il ministero delle Finanze e l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria sono accusati di negligenza nella supervisione dell'azienda, in quanto sarebbero stati a conoscenza del falso in bilancio già prima che scoppiasse lo scandalo. A sua volta la Cancelleria federale è stata criticata per i contatti con Wirecard.Sulla società sta indagando la procura di Monaco di Baviera, che ha aperto un'inchiesta per falso in bilancio, frode, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Le irregolarità sarebbero iniziate nel 2015. Secondo gli inquirenti, i danni per le banche e gli investitori ammonterebbero a 3,2 miliardi di euro. Dimessosi il 19 giugno scorso da amministratore delegato di Wirecard, Markus Braun è in custodia cautelare dal 22 luglio. L'Ad si era costituito il 23 giugno, venendo arrestato e rilasciato in meno di 24 ore dietro il pagamento di una cauzione da 5 milioni di euro. (Geb)